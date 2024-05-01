Продвижение замедлилось: ISW назвал населенный пункт, к наступлению на который может готовиться враг

Российские захватчики замедлили продвижение в районе Авдеевки. Оккупанты готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении еще одного из городов Донецкой области, чтобы дополнить наступательные операции вблизи Часового Яра.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. В ISW назвали населенный пункт, к наступлению на который может готовиться агрессор.

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Враг может наступать в направлении Торецка

Аналитики отметили, что 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. Украинские источники сообщали, что на направлении Бахмут – Часов Яр оккупанты совершили больше атак, чем у Авдеевки.

В утренних и вечерних сводках Генштаба ВСУ указано, что всего за сутки защитники отбили 47 атак врага на Авдеевском направлении и 57 на Бахмутском направлении. При этом значительно больше атак на направлении Часов Яр.

Отчетов за один день недостаточно, чтобы установить закономерность, но это может свидетельствовать о том, что российские войска несколько замедляют скорость атак вокруг Авдеевки, одновременно восстанавливая наступательные толчки вокруг Часового Яра, как недавно прогнозировала ISW,

– отметили в Институте.

Добавили, что примерно с 20 апреля бойцы Путина сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино, что к северо-западу от Авдеевки, и Новокалиново – к северу от Авдеевки. Впрочем, по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились.

Российские войска могут решить наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Часового Яра, что, вероятно, потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил для такого наступления,

– предположили аналитики ISW.

Кроме того, отметили, что Часов Яр является оперативно важным объектом. Именно этот город может стать плацдармом для российских войск для начала наступательных действий на Дружковку и Константиновку, образующих пояс крепостей четырех крупных городов Донецкой области. Впрочем, добавили аналитики, российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления имеющихся подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попробовать продвинуться на север в район Торецка.

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Где расположен Торецк: смотрите карту

Какова ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях