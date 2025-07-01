Далеко не 4 области и Крым: Россия продолжает демонстрировать масштабные территориальные амбиции, – ISW

Высокопоставленные заявления Кремля, в частности, Владимира Путина, продолжают демонстрировать более широкие территориальные амбиции России в Украине. Они выходят за пределы оккупированного Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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ISW о территориальных амбициях Путина

Российский диктатор 30 июня провел совещание по "социально-экономическому развитию" оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины. Во время него Путин называл захваченные территории Украины Донбассом и "Новороссией".

В тот же день рупор Кремля ответил на заявление Геннадия Труханова за 27 июня о том, что Одесса не является российским городом и имеет свою собственную историю. Песков цинично утверждал, что история Одессы якобы "неразрывно связана" с Россией.

Также помощник Путина Мединский в понедельник абсурдно заявил, что россияне и украинцы – это "один народ" с "исторической родиной". Он ссылался на "древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".

Аналитики отметили, что заявления Путина, Пескова и Мединского от 30 июня – лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, которые указывают на масштабы территориальных амбиций России.

Путин повторил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 20 июня, что считает российский и украинский народы якобы "одним народом" и что Украина якобы "является российской".

Также в ISW констатировали, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу якобы "русским" городом. В частности, министр иностранных дел Лавров 9 июня.

Кроме того, российские чиновники также неоднократно упоминали так называемую "Новороссию", которую оккупанты определили как всю восточную и южную часть Украины.

В Институте изучения войны также отметили, что ссылка Мединского на "древнерусские" земли "по обе стороны Днепра" согласуется с призывом гауляйтера Херсонщины Сальдо в апреле к полному контролю над участками реки Днепр, проходящих через Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Путин и другие кремлевские чиновники последовательно заявляли, что они не считают Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от России. Постоянная преданность российских чиновников этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля уничтожить украинское государство и поработить украинский народ,

– подчеркнули в ISW.

Кстати, заместитель руководителя ОП Павел Палиса в начале июня заявил, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу реки Днепр. Кроме того, захватить Одесскую область до конца 2026 года.