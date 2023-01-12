Большое наступление и борьба с Пригожиным: в ISW объяснили, что означает назначение Герасимова

В России Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой войск в Украине, разжаловав Сергея Суровикина. Вероятно, в Кремле преследуют две цели.

Аналитики вашингтонского Института изучения войны заявляют, что назначение Герасимова имеет военный и политический смысл. С одной стороны это попытка улучшить российское командование и контроль для решающих военных действий в 2023 году.

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Изменения в России имеют военный и политический подтекст

С другой стороны, это политический шаг, направленный на укрепление российского минобороны против критики, в частности, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В ISW заявляют, что Герасимов может командовать "большим наступлением" России в 2023 году и ставят под сомнение шансы россияне добиться успеха.

Назначение Герасимова, вероятно, преследует цель поддержать намеченные решительные военные усилия России в 2023 году, вероятно, возобновление российских наступательных операций,

– говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что текущие усилия России по формированию вооруженных сил, вероятно, направлены на поддержку дальнейших наступательных операций.

В ISW добавляют, что Герасимов, одобривший провальный военный план России в феврале 2022 года, вряд ли начнет сейчас сопротивляться Путину. Эксперты предполагают, что Путин может понять угрозу дальнейших украинских контрнаступательных операций в 2023 году и рассчитать, что Герасимов укрепит российские силы против этих вероятных атак.

Подъем Герасимова и над Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, по всей вероятности, был частично политическим решением восстановить первенство минобороны России в российской борьбе за власть. Аналитики напоминают об альянсе Суровикина и Пригожина, противостоявших Герасимову и минобороны России.

В Институте изучения войны пытаются понять, почему Путин неоднозначно снизил Суровикина в должности в пользу Герасимова.

Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния группировки силовиков, выступающих в целом против минобороны, и сигналом для Пригожина и других лиц, чтобы они уменьшили свою критику минобороны,

– отметили в ISW.

Путин назначил Герасимова главой Объединенных сил