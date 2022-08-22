Импульс в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан: ISW о фундаментальной военной проблеме россиян
Источник:ISW
В ISW заявили, что импульс российских оккупантов в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан. Атаки россиян на Востоке Украины достигают кульминации, а дальше, очевидно, будут продолжаться незначительные продвижения.
В материале ISW – американском Институте изучения войны – говорится, что россияне хвастались военными победами, вспоминая Новолуганское и Углегорскую ТЭС. После многонедельных сражений враг укрепил свой контроль вокруг водных объектов.
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Оккупанты пытались наступать в сторону Бахмута и Авдеевки. Но враг не может добиться никакого успеха.
В ISW назвали масштабную проблему оккупантов
В ISW отметили, что ситуация вокруг Бахмута и Авдеевки демонстрирует фундаментальную российскую проблему: оккупанты не могут превратить тактические достижения в оперативные успехи. Захватчики не умеют воспользоваться преимуществами. За это время герои ВСУ успевают восстановить обороноспособные позиции.
По данным ISW, россияне в ближайшие месяцы не смогут продвинуться вперед и похвастаться захваченными территориями.
российские силы, вероятно, останутся не в состоянии выделить достаточно ресурсов на любую наступательную операцию, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, которое приведет к успеху операции,
– говорится в сообщении.
Потери врага
российским оккупантам в Украине наносят колоссальные потери. По состоянию на 21 августа Генштаб ВСУ сообщил о 45 200 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1 912 (+5) единиц
- боевых бронированных машин – 4 224 (+12) единиц
- артиллерийских систем – 1028 (+10) единиц
- РСЗО – 266 единиц
- средств ПВО – 141 единица
- самолетов – 234 единицы
- вертолетов – 197 единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3) единиц
- крылатых ракет – 190 единиц
- кораблей/катеров – 15 единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) единиц.
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