Еще больше снизит эффективность военных действий россии, – ISW о демарше "луганских" боевиков

Боевики так называемой ЛНР отказались воевать за своих "побратимов" в Донецкой области. В ISW считают, что это снизит эффективность боев со стороны россии.

Подразделения квазиреспублики в Луганской области устали от изнурительных наступлений и отказались поддержать боевиков "ДНР" . Американский Институт изучения войны заявляет, что эта тенденция опасна для русских войск.

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Эффективность работы русской армии уменьшится

российские оккупанты хотели вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери. Однако это им теперь не удастся.

Дальнейший раскол в возглавляемых россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий,

– говорится в сообщении.

Подразделения так называемой ДНР ранее фиксировали подобные обращения, действуя в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Это может свидетельствовать о том, что не все военные из квазиреспублики поддерживают экспансивные планы вторжения кремля.

Напомним, что 15 августа в сети появилось видео, на котором бойцы 2740 батальона "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". Солдаты утверждают, что они праздновали победу 3 июля, когда силы "ЛНР" достигли границ Луганской области. Потому их работа выполнена.

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