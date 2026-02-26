ISW заявляет о вероятной оккупации Покровска: в УВ "Восток" рассказали, что происходит на самом деле

Информация о вероятном захвате Покровска Донецкой области не соответствует действительности. Сейчас в этом районе продолжаются бои, в частности, осуществляется аэроразведка и минирование возможных путей противника.

Такую информацию рассказал представитель группировки войск "Восток", майор Григорий Шаповал в комментарии 24 Каналу, комментируя сообщение американского Института изучения войны (ISW) о возможном захвате города.

Смотрите также ВСУ пошли в важнейшее наступление последних месяцев

Что говорят военные о ситуации в Покровске?

Григорий Шаповал опроверг информацию об оккупации населенного пункта, сейчас город находится под контролем Сил обороны. По его словам, течение минувших суток на этом направлении остановили 57 штурмовых действия врага.

Он уточнил, что за прошедшие сутки россияне на этом направлении потеряли 122 человека, еще 33 оккупанты получили ранения. Враг активизировался для окружения Покровска и Мирнограда, однако Силы обороны этому противодействуют.

Осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага,

– рассказал он.

Отметим, что впоследствии в УВ "Восток" уточнили, что с начала этих суток оккупанты по меньшей мере 36 раз пытались подвинуть украинских военных с позиций в ряде населенных пунктов. По состоянию на 18:00 продолжается еще 4 атаки.

"Ситуация остается сложной. Враг осуществляет постоянное давление и не оставляет попыток охватить наши подразделения, а также продвинуться вглубь Покровской – Мирноградской агломерации", – говорится в сообщении группировки.

Как ситуацию описывали в ISW?

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что вероятный захват Покровска состоялся в течение последних нескольких недель, и отмечали, что он не принес российской армии ощутимого триумфа.

Там уверяли, что последний раз присутствие украинских подразделений в самом Покровске фиксировалось 28 января. Впрочем, согласно вышеупомянутому опровержению, такая информация не соответствует действительности, оккупанты не контролируют город.

Что происходит в районе Покровска?