IT-компанию EPAM обвиняют в легитимности оккупации Крыма – почему это неправда
Источник:24 канал
Одну из ведущих мировых IT-компаний обвинили в признании Крыма "российским". Дело в том, что крымские города на их сайте якобы отнесли к России.
Соответствующие скриншоты появились в соцсетях утром 21 июля. Пользователи возмутились, что IT-компания поддержала российскую оккупацию.
Между тем Российские оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов водной блокады" Крыма
"Российский" Крым на сайте EPAM
"Измену" пользователи нашли в разделе вопросов об учебных программах, проводимых EPAM в разных городах. В блоке вопросов при выборе города, который расположен в Крыму, якобы выпадало государство – Россия.
Соответствующие скриншоты распространили в разных пабликах. При вписывании названий Ялта, Севастополь и Симферополь должно выпадать поле "Украина", впрочем там ничего не появлялось. И наоборот, если выбрать страну – Россия, из выпадающего списка якобы можно было выбрать Ялту или Севастополь.
Отметим: редакция 24 канала после появления первых сообщений о "российском Крыме" проверила, соответствует ли это действительности. Найти подтверждение, что Крым отнесли к России не удалось.
Украинский Севастополь / Скриншот 24 канала
В соцсетях предполагают, что компания "отшлифовала" сайт, после того, как начались возмущения.
Добавим, что сейчас сама IT-компания никак не отреагировала на распространение такой информации. По крайней мере в их соцсетях и на сайте нет никаких сообщений о ситуации с "российским Крымом".
Что известно о EPAM
Данные из Википедии
- EPAM (с английского – Effective Programming for America) – американская ІТ-компания, производитель заказного программного обеспечения.
- Представлена в 25 странах мира, в том числе и в Украине.
- Главный офис расположен в штате Пенсильвания в США.
- Компания запустила EPAM SolutionsHub – библиотеку программных продуктов, акселераторов и OpenSource-решений.
- Также они выработали Open Source Contributor Index – инструмент, который оценивает вклад коммерческих компаний в развитие решений с открытым исходным кодом.