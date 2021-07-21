IT-компанию EPAM обвиняют в легитимности оккупации Крыма – почему это неправда

Одну из ведущих мировых IT-компаний обвинили в признании Крыма "российским". Дело в том, что крымские города на их сайте якобы отнесли к России.

Соответствующие скриншоты появились в соцсетях утром 21 июля. Пользователи возмутились, что IT-компания поддержала российскую оккупацию.

Между тем Российские оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов водной блокады" Крыма

"Российский" Крым на сайте EPAM

"Измену" пользователи нашли в разделе вопросов об учебных программах, проводимых EPAM в разных городах. В блоке вопросов при выборе города, который расположен в Крыму, якобы выпадало государство – Россия.

Соответствующие скриншоты распространили в разных пабликах. При вписывании названий Ялта, Севастополь и Симферополь должно выпадать поле "Украина", впрочем там ничего не появлялось. И наоборот, если выбрать страну – Россия, из выпадающего списка якобы можно было выбрать Ялту или Севастополь.

Отметим: редакция 24 канала после появления первых сообщений о "российском Крыме" проверила, соответствует ли это действительности. Найти подтверждение, что Крым отнесли к России не удалось.



Украинский Севастополь / Скриншот 24 канала

В соцсетях предполагают, что компания "отшлифовала" сайт, после того, как начались возмущения.

Добавим, что сейчас сама IT-компания никак не отреагировала на распространение такой информации. По крайней мере в их соцсетях и на сайте нет никаких сообщений о ситуации с "российским Крымом".

Что известно о EPAM

Данные из Википедии