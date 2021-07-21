Відповідні скриншоти з'явилися у соцмережах вранці 21 липня. Користувачі обурилися, що IT-компанія підтримала російську окупацію.

Тим часом Російські окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів водної блокади" Криму

"Російський" Крим на сайті EPAM

"Зраду" користувачі знайшли у розділі запитань про навчальні програми, які проводить EPAM у різних містах. У блоці запитань при виборі міста, яке розташоване у Криму, начебто випадала держава – Росія.

Відповідні скриншоти поширили у різних пабліках. При вписуванні назв Ялта, Севастополь і Сімферополь мало випадати поле "Україна", втім там нічого не з'являлося. І навпаки, якщо обрати країну – Росія, з випадаючого списку начебто можна було обрати Ялту чи Севастополь.

Відзначимо: редакція 24 каналу після появи перших повідомлень про "російський Крим" перевірила, чи відповідає це дійсності. Знайти підтвердження, що Крим віднесли до Росії не вдалося.



Український Севастополь / Скриншот 24 каналу

У соцмережах припускають, що компанія "відшліфувала" сайт, після того, як почалися обурення.

Додамо, що наразі сама IT-компанія ніяк не відреагувала на поширення такої інформації. Принаймні у їхніх соцмережах і на сайті немає жодних дописів про ситуацію з "російським Кримом".

Що відомо про EPAM

Дані з Вікіпедії