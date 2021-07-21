В Италии снова будут признавать украинские водительские права

В Риме 20 июля министры инфраструктуры Украины и Италии подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Оно вступит в силу через 2 месяца.

Соглашение предусматривает взаимное признание водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию другой страны.

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Это означает, что стороны не будут сдавать экзамены при обмене удостоверений водителей. За период действия предыдущего соглашения получили и обработали более 22 тысяч запросов по обмену.

Действие соглашения распространяется на украинцев, которые:

легально проживают в Италии;

являются резидентами страны менее 4 лет;

имеют действительные украинские водительские удостоверения.

Договоренность заключили на 5 лет. Оно вступит в силу через 60 дней после выполнения внутригосударственных процедур. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Это соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан,

– сказал Кубраков.

К слову, новое соглашение является редакцией предыдущего, которое заключили в 2015 году сроком на 5 лет. Оно перестало действовать в июне 2021 года.