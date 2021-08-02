В Италии хакеры взломали сервис записи на вакцинацию

В Италии ночью на 1 августа хакеры взломали сервис записи на вакцинацию. Злоумышленники повредили данные для прививок населения в части регионов страны, среди них и Рим.

Хакеры замедлили процесс вакцинации

Мощная хакерская атака началась после полуночи. Об этом заявил региональный комиссар здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато.

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Утром 1 августа злоумышленники все еще блокировали работу сайта.

По словам комиссара, все, кто были записаны, получат вакцину. Однако процесс будет медленным, поскольку все данные приходится вносить вручную.

Похожая атака в Грузии

В начале июля аналогичная атака на сайт для записи на вакцинацию случилась в Грузии. Так, прививка китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12 часов дня. Однако этого не произошло – утром специальная платформа министерства здравоохранения была отключена. Позже Минздрав заявил, что задержка связана с массированной кибератакой на сервис.

Обратите внимание! По данным Our World In Data, в Италии уже вакцинировали более 63% населения, в то же время две дозы препарата получили 52% итальянцев. Прививки людям делают 4 вакцинами: