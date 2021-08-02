Хакери сповільнили процес вакцинації

Потужна хакерська атака почалася після опівночі. Про це заявив регіональний комісар охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато.

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Зранку 1 серпня зловмисники все ще блокували роботу сайту.

За словами комісара, всі, що були записані, отримають вакцину. Однак процес буде повільним, оскільки всі дані доводиться вносити вручну.

Схожа атака в Грузії

На початку липня аналогічна атака на сайт для запису на вакцинацію трапилася у Грузії. Так, щеплення китайською вакциною Sinopharm мало розпочатися 3 липня о 12 годині дня. Однак цього не сталося – зранку спеціальна платформа міністерства охорони здоров'я була відключена. Пізніше МОЗ заявило, що затримка пов'язана з масованою кібератакою на сервіс.