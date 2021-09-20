В Италии хотят провести референдум о легализации марихуаны
Источник:DPA
Референдум о легализации выращивания конопли в Италии может состоятся в 2022 году. Сторонники изменений собрали достаточное количество подписей для этого.
Итальянцы обнародовали в сети петицию с требованием провести референдум. Через неделю после публикации, в субботу, 18 сентября, обращение собрало 500 тысяч подписей, необходимых для его обработки.
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"Это необычный день не только для организаторов, но и для граждан", – заявила экс-министр иностранных дел Италии Эмма Бонино.
Экс-комиссар Еврокомиссии поддержала инициативу. Она обнародовала соответствующий пост на своей странице в фейсбуке и приняла участие в акции в поддержку #ReferendumCannabis.
Эмма Бонино поддержала инициативу / Фото с фейсбука Emma Bonino
Граждан призвали продолжать инициативу
Несмотря на то, что петиция собрала необходимое количество голосов, итальянцев призвали подписывать обращение и в дальнейшем. Электронный документ будет активным до конца сентября.
По словам организаторов инициативы, в дальнейшем Кассационный суд должен решить, соблюдены ли все официальные требования о проведении референдума. Поэтому граждане Италии смогут проголосовать за этот вопрос весной 2022 года.Обратите внимание! В Италии не запрещено потреблять каннабис, а марихуана разрешена в медицинских целях. Однако закон предусматривает до 10 лет заключения за покупку, продажу и массовое выращивание растения.
Всех подписантов поблагодарили за участие и отметили, что подобной активности в стране еще не видели. В то же время итальянцев призвали и в дальнейшем распространять информацию об инициативе, объяснять и обсуждать этот вопрос и выходить на улицы.
Мы точно знаем, чего хотим – легальный каннабис и Италию, свободную от мафии!
– отметили участники Referendum Cannabis.
Легализация марихуаны в Украине: что известно
- В начале июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.
- Профильный комитет ВРУ и Министерство здравоохранения Украины поддержали инициативу, но уже в июле парламент провалил голосование.
- Вокруг марихуаны до сих пор есть немало мифов. Впрочем многим украинцам он нужен для лечения.
- В то же время в Украине выращивают десятки сортов конопли. Правда, используют ее в других сферах.