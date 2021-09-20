В Италии хотят провести референдум о легализации марихуаны

Референдум о легализации выращивания конопли в Италии может состоятся в 2022 году. Сторонники изменений собрали достаточное количество подписей для этого.

Итальянцы обнародовали в сети петицию с требованием провести референдум. Через неделю после публикации, в субботу, 18 сентября, обращение собрало 500 тысяч подписей, необходимых для его обработки.

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"Это необычный день не только для организаторов, но и для граждан", – заявила экс-министр иностранных дел Италии Эмма Бонино.

Экс-комиссар Еврокомиссии поддержала инициативу. Она обнародовала соответствующий пост на своей странице в фейсбуке и приняла участие в акции в поддержку #ReferendumCannabis.



Эмма Бонино поддержала инициативу / Фото с фейсбука Emma Bonino

Граждан призвали продолжать инициативу

Несмотря на то, что петиция собрала необходимое количество голосов, итальянцев призвали подписывать обращение и в дальнейшем. Электронный документ будет активным до конца сентября.

По словам организаторов инициативы, в дальнейшем Кассационный суд должен решить, соблюдены ли все официальные требования о проведении референдума. Поэтому граждане Италии смогут проголосовать за этот вопрос весной 2022 года.

В Италии не запрещено потреблять каннабис, а марихуана разрешена в медицинских целях. Однако закон предусматривает до 10 лет заключения за покупку, продажу и массовое выращивание растения.

Всех подписантов поблагодарили за участие и отметили, что подобной активности в стране еще не видели. В то же время итальянцев призвали и в дальнейшем распространять информацию об инициативе, объяснять и обсуждать этот вопрос и выходить на улицы.

Мы точно знаем, чего хотим – легальный каннабис и Италию, свободную от мафии!

– отметили участники Referendum Cannabis.

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