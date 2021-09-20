Італійці оприлюднили в мережі петицію з вимогою провести референдум. За тиждень після публікації, у суботу, 18 вересня, звернення зібрало 500 тисяч підписів, необхідних для його опрацювання.

До теми Провал легалізації медканабісу: політики заради своїх інтересів знову обманули українців

"Це надзвичайний день не лише для організаторів, а й для громадян", – заявила ексміністерка закордонних справ Італії Емма Боніно.

Екскомісарка Єврокомісії підтримала ініціативу. Вона оприлюднила відповідний пост на своїй сторінці в фейсбуці та взяла участь у акції на підтримку #ReferendumCannabis.



Емма Боніно підтримала ініціативу/ Фото з фейсбуку Emma Bonino

Громадян закликали продовжувати ініціативу

Попри те, що петиція зібрала необхідну кількість голосів, італійців закликали підписувати звернення й надалі. Електронний документ буде активним до кінця вересня.

За словами організаторів ініціативи, надалі Касаційний суд має вирішити, чи дотримані всі офіційні вимоги щодо проведення референдуму. Відтак громадяни Італії зможуть проголосувати за це питання навесні 2022 року.

Зверніть увагу! В Італії не заборонено споживати канабіс, а маріхуана дозволена в медичних цілях. Однак закон передбачає до 10 років ув'язнення за купівлю, продаж та масове вирощування рослини.

Усім підписантам подякували за участь та зазначили, що подібної активності в країні ще не бачили. Водночас італійців закликали й надалі поширювати інформацію про ініціативу, пояснювати та обговорювати це питання й виходити на вулиці.

Ми точно знаємо, чого хочемо – легальний канабіс та Італію, вільну від мафії!,

– наголосили учасники Referendum Cannabis.

Легалізація канабісу в Україні: що відомо