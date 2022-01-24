В Италии Омикрон-волна достигла своего пика: ситуация улучшается

В Италии заявили, что распространение штамма Омикрон в стране достигло своего пика. Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране начало снижаться.

Италия была первой европейской страной, пострадавшей от пандемии COVID-19 в начале 2020 года. До настоящего времени это государство остается одним из наиболее пострадавших стран, имея больше всего смертей от коронавируса в ЕС – почти 144 тысячи.

К теме Омикрон уже в 17 областях Украины, – Ляшко

Есть хорошие новости – кажется, что мы достигли плато заболеваемости Омикроном. Кривая идет вниз,

– заявил журналистам комиссар Франческо Паоло Фиглиуоло.

Самая высокая смертность от коронавируса в Ломбардии. Даже там заболеваемость пошла на убыль.

В последние 2 дня даже в Ломбардии количество госпитализаций ниже количества выписанных. Это обещает хорошие результаты,

– Фиглиуоло.

Ситуация с коронавирусом в Италии:

В настоящее время Италия сообщила о 138 860 новых больных COVID-19 и 227 летальных исходах в результате недуга.

В стране приняли строгие меры по сдерживанию распространения вируса, учитывая обязательную вакцинацию для людей в возрасте от 50 лет.

Будет интересно: чего ждать от Омикрона – смотреть видео

сейчас в Европе распространяется новый вариант коронавируса Омикрон. Он самый заразный из всех штаммов, но обычно легче переносится вакцинированными людьми.