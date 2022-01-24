В Италии Омикрон-волна достигла своего пика: ситуация улучшается
Источник:MedicalXpress
В Италии заявили, что распространение штамма Омикрон в стране достигло своего пика. Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране начало снижаться.
Италия была первой европейской страной, пострадавшей от пандемии COVID-19 в начале 2020 года. До настоящего времени это государство остается одним из наиболее пострадавших стран, имея больше всего смертей от коронавируса в ЕС – почти 144 тысячи.
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Есть хорошие новости – кажется, что мы достигли плато заболеваемости Омикроном. Кривая идет вниз,
– заявил журналистам комиссар Франческо Паоло Фиглиуоло.
Самая высокая смертность от коронавируса в Ломбардии. Даже там заболеваемость пошла на убыль.
В последние 2 дня даже в Ломбардии количество госпитализаций ниже количества выписанных. Это обещает хорошие результаты,
– Фиглиуоло.
Ситуация с коронавирусом в Италии:
- В настоящее время Италия сообщила о 138 860 новых больных COVID-19 и 227 летальных исходах в результате недуга.
- В стране приняли строгие меры по сдерживанию распространения вируса, учитывая обязательную вакцинацию для людей в возрасте от 50 лет.
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