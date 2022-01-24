Італія була першою європейською країною, яка постраждала від пандемії COVID-19 на початку 2020 року. До нині ця держава залишається однією з найбільш постраждалих країн, маючи найбільше смертей від коронавірусу у ЄС – майже 144 тисячі.

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Є хороші новини – здається, що ми досягли плато захворюваності на Омікрон. Крива йде вниз,

– заявив журналістам комісар Франческо Паоло Фігліуоло.

Найвища смертність від коронавірусу у Ломбардії. Навіть там захворюваність пішла на спад.

В останні 2 дні навіть у Ломбардії кількість госпіталізацій нижча за кількість виписаних. Це обіцяє добрі результати,

– Фігліуоло.

Ситуація з коронавірусом в Італії:

Нині Італія повідомила про 138 860 нових хворих на COVID-19 та 227 летальних випадків внаслідок недуги.

У країні вжили суворих заходів щодо стримування поширення вірусу, враховуючи обов'язкову вакцинацію для людей у віці від 50 років,

Зверніть увагу: зараз у Європі поширюється новий варіант коронавірусу Омікрон. Він найзаразніший з усіх штамів, але зазвичай легше переноситься вакцинованими людьми.

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