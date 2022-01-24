Італія була першою європейською країною, яка постраждала від пандемії COVID-19 на початку 2020 року. До нині ця держава залишається однією з найбільш постраждалих країн, маючи найбільше смертей від коронавірусу у ЄС – майже 144 тисячі.
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Є хороші новини – здається, що ми досягли плато захворюваності на Омікрон. Крива йде вниз,
– заявив журналістам комісар Франческо Паоло Фігліуоло.
Найвища смертність від коронавірусу у Ломбардії. Навіть там захворюваність пішла на спад.
В останні 2 дні навіть у Ломбардії кількість госпіталізацій нижча за кількість виписаних. Це обіцяє добрі результати,
– Фігліуоло.
Ситуація з коронавірусом в Італії:
- Нині Італія повідомила про 138 860 нових хворих на COVID-19 та 227 летальних випадків внаслідок недуги.
- У країні вжили суворих заходів щодо стримування поширення вірусу, враховуючи обов'язкову вакцинацію для людей у віці від 50 років,
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