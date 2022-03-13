В Италии перевернулся автобус с украинцами: 1 погибший, несколько пострадавших

В Италии перевернулся автобус, в котором находились около 50 украинцев. В результате погиб один человек и несколько получили ранения.

Такую информацию сообщило издание "Европейская правда", опираясь на сообщения пожарной службы Италии в Twitter.

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Транспортная авария случилась на трассе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье.

По предварительным данным, автобус съехал с трассы около 6:45 утра на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе в направлении Анконы.

Исходя из опубликованных пожарными в Twitter фотографий видно, что автобус перевернулся. Сейчас спасательные работы продолжаются.

На данный момент причины аварии неизвестны. Сообщается, что других транспортных средств на дороге в момент аварии не было, а погодные условия были хорошими. Существует вероятность, что водитель заснул за рулем.

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