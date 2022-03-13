Таку інформацію повідомило видання "Європейська правда", спираючись на повідомлення пожежної служби Італії у Twitter.

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Транспортна аварія трапилася на трасі між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі.

За попередніми даними, автобус з'їхав з траси близько 6:45 ранку на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе у напрямку Анкони.

З опублікованих пожежниками у Twitter фотографій, видно, що автобус перекинувся. Наразі рятувальні роботи продовжуються.

На даний момент причини аварії невідомі. Повідомляється, що інших транспортних засобів на дорозі на момент аварії не було, а погодні умови були хорошими. Існує вірогідність, що водій заснув за кермом.

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