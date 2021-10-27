В Италии после шторма свирепствует сильное наводнение: есть погибшие

В Италии после шторма прошли сильные дожди. Из-за этого подтопило часть острова Сицилия, где выпало рекордное количество осадков.

Больше всего от стихии пострадал город Катания. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека.

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Погода только ухудшается

Из-за наводнения в Катании не работают школы и приостановлена работа многочисленных транспортных рейсов. Центр города остался без электричества. Из-за непогоды мэр города призвал закрыть все магазины и аптеки и не выходить из дома без особой на то нужды.

Из-за наводнения погибли двое мужчин. Тело одного из них нашли под автомобилем после сильного ветра с дождем в городе Гравина вблизи Катании. Другого нашли в затопленной машине в местной цитрусовой роще. Спасатели сообщают, что жена погибшего пропала без вести.

Только за воскресенье 24 октября в регионе выпало 300 миллиметров осадков. По словам синоптиков, ситуация только ухудшается.

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