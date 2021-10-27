Найбільше від стихії постраждало місто Катанія. Через негоду загинули щонайменше двоє людей.

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Погода тільки погіршується

Через повінь в Катанії не працюють школи та призупинена робота численних транспортних рейсів. Центр міста залишився без електрики. Через негоду мер міста закликав закрити всі магазини та аптеки та не виходити з дому без особливої на те потреби.

Через повінь загинули двоє чоловіків. Тіло одного із них знайшли під автомобілем після сильного вітру з дощем у місті Гравіна поблизу Катанії. Іншого знайшли в затопленій автівці в місцевому цитрусовому гаю. Рятувальники повідомляють, що дружина загиблого зникла безвісти.

Лише за неділю 24 жовтня у регіоні випало 300 міліметрів опадів. За словами синоптиків, ситуація тільки погіршується.

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