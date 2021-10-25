Шторм уже називають "бомбовим циклоном" і "атмосферною річкою". Найбільше від нього постраждав штат Каліфорнія.

Тим часом Будинки затоплені, а авто пливуть вулицями: Іспанія постраждала від сильної повені

Двоє людей загинули в авто

За даними San Francisco Chronicle, шторм, який обрушився, став третім за потужністю з 1950 року за індексом шторму в районі затоки. Також його вже назвали найсильнішим за 26 років. На горі Тамальпаїс, що поблизу Сан-Франциско, за 12 годин випало 30 сантиметрів опадів.

Уже відомо про перших жертв шторму: у Сіетлі двоє людей загинули, перебуваючи у машині. На них впало старе дерево.

Наслідки нищівного шторму у США / Фото AP

Підприємство PG&E повідомило, що у розпал шторму приблизно 380 тисяч споживачів втратили електроенергію – це близько 7% від 5,5 мільйонів споживачів електроенергії.

У Каліфорнії електрика пропала у жителів понад 160 тисяч будинком, в Орегоні – понад 28 тисяч, у Вашингтоні – понад 170 тисяч. Увечері 24 жовтня електропостачання відновили для приблизно 250 тисяч споживачів.

До речі У Каліфорнії доведеться знищити 10 тисяч дерев після масштабних лісових пожеж

Каліфорнійський автомобільний патруль закрив ділянку державного маршруту. Там сталися численні зсуви на дорогах. Чиновники закликали жителів утриматися від поїздок на авто поблизу лісів.