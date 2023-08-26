ДТП произошло 25 августа около 20:00 на трассе A4, которая пролегает от Венеции до Триеста, в районе города Латизана – между Сан-Джорджо-ди-Ногаро и Удине. Как сообщают итальянские СМИ, в салоне автобуса было около 30 украинских туристов.

Смотрите также Число погибших шокирует: в Винницкой области в ДТП разбились дети и взрослые

Среди пострадавших есть дети

Согласно сообщениям в местных СМИ, автобус, в котором было около 30 украинских туристов, столкнулся с польским грузовиком, перевозившим овощи и фрукты. Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

На место крушения отправили 10 бригад спасателей. Часть пассажиров автобуса смогла выбраться самостоятельно, однако десятки оказались заблокированными в поврежденном автобусе. Спустя время спасатели деблокировали пострадавших.

ДТП в Италии с украинцами / Фото Vigili del Fuoco

По предварительным данным, по меньшей мере 4 пострадавших – в критическом состоянии. Их срочно эвакуировали вертолетами в ближайшие больницы. Еще 15 человек получили разные ранения, но их жизни ничего не угрожает. Как сообщают итальянские СМИ, среди пострадавших семеро детей.

Еще 27 человек не пострадали в результате аварии. После того как их осмотрели медики, пассажиров автобуса отправили в муниципальный офис службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия. В настоящее время участок автомагистрали, где произошло ДТП, перекрыт, чтобы спасатели смогли ликвидировать последствия аварии.

Редакция 24 Канала пытается связаться с МИД, чтобы уточнить детали аварии.

Ужасное ДТП с украинскими туристами: смотрите видео

Украинцы получают необходимую помощь

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что Генеральное консульство в Милане оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на украинской регистрации на севере Италии.

Четверо граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинские учреждения городов Удине и Триест. Остальным пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь на месте и временно разместили в специальных центрах спасательных служб вблизи города Удине. Транспорт для возвращения наших граждан в Украину должен быть предоставлен перевозчиком в ближайшее время,

– сообщил Николенко.

Сейчас украинские консулы взаимодействуют с итальянскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, а также держат на контроле лечение пострадавших украинцев.

В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами