В Италии украинка жестоко избила бабушку, за которой ухаживала: ее задержали
Источник:Padovaoggi.it
Заробитчанка из Украины устроилась в Италии сиделкой для 87-летней женщины. Правоохранители арестовали 52-летнюю украинку, ведь подозревают, что она жестоко избила бабушку.
После избиения пострадавшую госпитализировали. Она вынуждена лечиться.
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Женщина была навеселе
Ситуация произошла в городе Падуе, когда сиделка вернулась в дом навеселе. Она начала конфликтовать с пенсионеркой, после чего и началась так называемая драка. Украинка набросилась с кулаками на 87-летнюю женщину.
Пенсионерке понадобилась медицинская помощь, ведь травмы, которые она получила, являются достаточно серьезными. Медики спрогнозировали, что женщине придется быть в больнице минимум 2 недели.
Украинку арестовали
Вскоре 52-летней женщине назначат наказание. Что интересно, появилась информация, что заробитчанка не впервые била свою подопечную.
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