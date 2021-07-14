В Италии украинка жестоко избила бабушку, за которой ухаживала: ее задержали

Заробитчанка из Украины устроилась в Италии сиделкой для 87-летней женщины. Правоохранители арестовали 52-летнюю украинку, ведь подозревают, что она жестоко избила бабушку.

После избиения пострадавшую госпитализировали. Она вынуждена лечиться.

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Женщина была навеселе

Ситуация произошла в городе Падуе, когда сиделка вернулась в дом навеселе. Она начала конфликтовать с пенсионеркой, после чего и началась так называемая драка. Украинка набросилась с кулаками на 87-летнюю женщину.

Пенсионерке понадобилась медицинская помощь, ведь травмы, которые она получила, являются достаточно серьезными. Медики спрогнозировали, что женщине придется быть в больнице минимум 2 недели.

Украинку арестовали

Вскоре 52-летней женщине назначат наказание. Что интересно, появилась информация, что заробитчанка не впервые била свою подопечную.

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