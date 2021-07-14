​​Как отметили в прокуратуре Киева, мужчине уже готовят подозрение в совершении тяжкого преступления. Ему инкриминируют совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Вскоре суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения. Будут ли требовать правоохранители, чтобы задержанного посадили под стражу, неизвестно.

Содержание алкоголя в 13 раз превышало норму

Как выяснили следователи, работавшие на месте происшествия, владелец Honda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,59 промилле алкоголя при норме в 0,2.

Мужчина на немалой скорости врезался в женщину, которая ехала впереди него на скутере. Впрочем, после столкновения он не остановился, а продолжил ехать.

44-летняя водитель двухколесного транспорта при этом находилась на капоте легковушки. В результате удара Honda с кузовом самосвала женщину зажало между транспортными средствами. Она погибла на месте.

Владельцу иномарки 1979 года рождения грозит от 5 до 10 лет заключения. Кроме того, если судьи признают его виновным, мужчину могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.