​​Як зазначили у прокуратурі Києва, чоловіку вже готують підозру у скоєнні тяжкого злочину. Йому інкримінують вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

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Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Чи вимагатимуть правоохоронці, аби затриманого посадили під варту, невідомо.

Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму

Як з'ясували слідчі, які працювали на місці події, власник Honda перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,59 проміле алкоголю при нормі у 0,2.

Чоловік на чималій швидкості врізався у жінку, яка їхала попереду нього на скутері. Втім, після зіткнення він не зупинився, а продовжив їхати.

44-річна водійка двоколісного транспорту при цьому перебувала на капоті легковика. Внаслідок удару Honda з кузовом самоскиду жінку затиснуло між транспортними засобами. Вона померла на місці.

Власнику іномарки 1979 року народження загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Крім того, якщо судді визнають його винним, чоловіка можуть позбавити права керування транспортними засобами на термін від 5 до 10 років.