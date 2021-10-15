В Италии вновь массовые протесты после введения обязательных "паспортов здоровья"

В первый день введения обязательных "паспортов здоровья" в Италии начались массовые протесты. В трех из шести портов Италии рабочие объявили забастовку.

Акции протеста проходят сразу во многих городах Италии. СМИ отмечают, что они буквально "парализовали жизнь" страны.

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Люди протестуют против "паспортов здоровья"

Протестующие в Риме собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо. Колонны из участников акций пытались перекрыть движение в Риме. Впрочем, большинство попыток пресекла полиция. В портовом городе Генуи работники решили прекратить разгрузку и погрузку судов. К таким же действиям прибегли в Анконе.

Протест в порту в городе Триест: смотрите видео

Забастовки ударили по нескольким крупным компаниям, включая Electrolux, San Benedetto и Zoppas. Несколько сотен человек собрались на площади Кастелло, в центре Турина. Инициативу пропагандировал комитет под названием "Фронт инакомыслия".

Мы обвиняем политиков в том, что они не знают, как справиться с чрезвычайной ситуацией, и что они наклонились перед потребностями фармацевтических лобби. Наша забастовка – защищать Конституцию,

– рассказал руководитель организации Fisi, которая объявила забастовку.

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Днем 9 октября в Риме на демонстрацию против "паспортов здоровья" вышли около 10 тысяч человек.

Протестующие пытались добраться до кабинета премьер-министра, но их оттеснили полицейские.

Впоследствии митингующие ворвались в штаб-квартиру общей итальянской Конфедерации труда (CGIL) в Риме.

Они взломали дверь штаб-квартиры профсоюза, однако полиции удалось остановить демонстрантов, чтобы те ее не разгромили.

С наступлением ночи митингующие разошлись, а полицейские остались бдить столицу Италии.

Где в Италии нужен "зеленый паспорт"

С 15 октября работники перед началом работы должны подтвердить то, что они не представляют угрозы для других. "Паспорт здоровья" (или по-другому "зеленый паспорт") является обязательным для всех работников, которые намерены работать не из дома. Речь идет и о частном, и о государственном секторе.

Также итальянцам нужен пропуск для посещения ресторанов, кинотеатров и спортзалов.

Что считают "зеленым паспортом":