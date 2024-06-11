Украина получит новый пакет помощи: Италия заявила о готовности передать ПВО SAMP/T

Италия предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предусматривает поставку вооружения нашему государству.

SAMP/T является одной из главных потребностей Украины, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты. До этого украинским защитникам предоставили только одну батарею SAMP/T.

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Италия анонсировала предоставление SAMP/Т

Во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал поставки вооружений, в том числе и системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Чиновник согласился с мнением, что первоочередная стратегия восстановления Украины – это защита инфраструктуры и зданий с помощью систем противовоздушной обороны.

И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины,

– заявил он.

Что известно об этом ПВО

ЗРК SAMP/T может одновременно наводить ракеты Aster-30 на 16 различных целей, поэтому этот комплекс и действительно может значительно усилить защиту и противовоздушную оборону от массированного нападения. Комплекс имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы: 8 ракет могут быть запущены за 10 секунд.

Однако это еще не все

По словам итальянского представителя, его страна готова предоставлять Украине не только военную помощь, но и поддержку в других отраслях. Поэтому, Италия также предоставит пакет финансовой помощи.

"Новый пакет на 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороги, здравоохранения, агропродовольственного сектора, гуманитарного сектора, а также по разминированию. Это последнее решение итальянского правительства", – добавил чиновник.

В частности, инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе. Также Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.

Что этому предшествовало: кратко