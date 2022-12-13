Сенат Италии одобрил поставку Украине оружия в 2023 году

Верхняя палата парламента Италии одобрила резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года, которую накануне представило правительство страны. Решение было принято подавляющим большинством голосов.

Соответствующую резолюцию представил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, являющийся членом партии "Братья Италии" – правой партии нового премьер-министра страны Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины. Решение поддержали 143 сенатора, в то же время 29 – проголосовали против и 1 сенатор воздержался.

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Италия будет оказывать Украине помощь в течение всего 2023 года

Кроме того, почти таким же количеством голосов члены Сената Италии поддержали две резолюции оппозиционных Демократической партии и блока "Действие!", которые призывают к продлению военной помощи нашему государству. В то время как резолюция левых и "зеленых" о прекращении поставок Украине оружия была отклонена.

Итак, принятое решение означает, что Италия будет предоставлять Украине военную технику и вооружение для борьбы с российскими захватчиками на протяжении всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.

Оказание Киеву помощи будет проходить на основе декрета, поддержанного итальянским правительством в начале декабря. Таким образом, военная помощь от Рима в следующем году останется неизменной. Фактически в Италии продлили решение правительства бывшего премьер-министра Марио Драги, срок которого истекает 31 декабря этого года.

что после вторжения России в Украину администрация Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие нашей стране, не запрашивая разрешения парламента на каждую поставку.

Что важно, в конце этого года или в начале следующего года итальянское правительство может выделить 6-й пакет оборонной помощи нашему государству. В частности, в него могут войти системы ПВО, которые просит Украина и ракеты к ним.

В Италии сказали, когда прекратят помощь нашей стране

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять оружие ВСУ, когда Киев и Москва начнут процесс мирных переговоров. По его словам, рано или поздно это должно произойти.

Я понимаю, что военная помощь рано или поздно прекратится, и она прекратится, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся,

– отметил министр обороны Италии.

В Риме все еще надеются на мирные переговоры между Украиной и страной-агрессором. Впрочем, пока нет предпосылок для этого процесса.