Италия и Дания также высылают российских дипломатов

Еще две европейские страны высылают российских дипломатов. Италия – 30, а Дания – 15 работников посольств оккупанта.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Италии и Дании. Соответствующие решения приняли правительства этих европейских стран.

Читайте также Посол Литвы возвращается в Киев: зато с Россией коммуникацию уменьшили

Выдворение российских дипломатов из Италии

В МИД Италии отметили, что подобные действия предприняты с согласованием с другими европейскими и евроатлантическими партнерами. Такую необходимость объясняют причинами, связанными с итальянской национальной безопасностью, вследствие неоправданной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

Генеральный секретарь министерства иностранных дел посол Этторе Секи сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова, чтобы уведомить его о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов, состоящих на службе в посольстве как "personae non gratae",

– заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Выдворение российских дипломатов из Дании

В МИД Дании отметили, что посла России вызвали в ведомство, чтобы сообщить, что правительство приняло решение о выдворении 15 сотрудников российской разведки, которые работают в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию.

"За последние недели картина европейской безопасности резко изменилась. Этим решением мы посылаем Москве четкий сигнал, что мы не соглашаемся с тем, что офицеры российской разведки шпионят на датской земле. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности, которую мы не можем игнорировать", – отметил глава МИД Дании Еппе Кофод.

Он добавил, что Дания не желает разрывать дипломатические отношения с Россией. Поэтому российский посол и остальное посольство депортированы не будут.

Кто еще выслал российских дипломатов

Накануне МИД Германии объявило о решении выслать из страны 40 сотрудников посольства РФ. Затем о высылке 35-ти российских дипломатов объявила и Франция. Польша, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Болгария, Северная Македония и Ирландия также выслали российских дипломатов.