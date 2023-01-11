Италия готова передать Украине еще больше военного оружия, – вице-премьер страны

Италия готова направить Киеву новую партию военной помощи. СМИ писали, что речь идет о системе противоракетной обороны, чтобы помочь защититься от атак России.

Италия готова послать больше оружия для Украины. По всей видимости, парламент перед этим проинформируют. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни.

К теме Когда Италия примет новую военную помощь для Украины

Чиновник отметил, что Италия послала более 50 тонн электроматериалов для восстановления энергосети, разрушенной российскими атаками. Кроме того, с Францией говорят о средствах противовоздушной обороны.

Почему задерживается помощь от Италии

Итальянские СМИ сообщали, что решение о поставках нового оружия в Украину отложили до следующего месяца из-за политической напряженности, соображения стоимости и нехватки оборудования, информирует Reuters.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Рим рассматривает возможность снабжения систем ПВО. Он сказал об этом после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, в котором она подтвердила "полную поддержку" Украины своим правительством.

Затем министр обороны Гвидо Крозетто осторожно намекнул, что Италия может поставить Украину франко-итальянские SAMP/T. Таяни сказал, что Италия работала с французами по решению проблем развертывания SAMP/T. Он говорит, что нужно время, потому что есть технические проблемы, но военное командование работает над этим.

Украина просит Италию ускорить процесс

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина ожидает получить от Италии оружие и систему ПВО для гражданского населения и критическую инфраструктуру от крылатых ракет и ударных беспилотников.

Он призвал правительство Италии ускорить принятие решения о предоставлении оружия, ведь это касается жизней мирных жителей и военнослужащих.