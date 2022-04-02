Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины
Источник:La Repubblica
Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что страна готова гарантировать нейтралитет Украины. Он подчеркнул, что Италия стремится все решить дипломатически.
Об этом Ди Майо рассказал в Баку. Он встречался со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
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"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала", – сказал министр.
Считает, что есть прогресс
По словам главы МИД Италии, приоритетом являются переговоры и гуманитарное перемирие. Он отметил, что между Россией и Украиной есть прогресс после встречи делегаций в Турции.
Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины,
– заявил дипломат.
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