Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины

Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что страна готова гарантировать нейтралитет Украины. Он подчеркнул, что Италия стремится все решить дипломатически.

Об этом Ди Майо рассказал в Баку. Он встречался со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

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"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала", – сказал министр.

Считает, что есть прогресс

По словам главы МИД Италии, приоритетом являются переговоры и гуманитарное перемирие. Он отметил, что между Россией и Украиной есть прогресс после встречи делегаций в Турции.

Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины,

– заявил дипломат.

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