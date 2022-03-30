Италия конфисковала Maybach российского олигарха Усманова: его стоимость – 600 тысяч евро

Налоговая полиция Италии конфисковала бронированный Mercedes Maybach. Элитный автомобиль, стоимость которого составляет 600 тысяч евро, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Алишеру Усманову.

Издание The Times напомнило, что находящийся под санкциями США, Великобритании и стран-членов Евросоюза Усманов приобрел свой пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинии в 2018 году.

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Что известно о потерях олигарха

Maybach, конфискованный итальянскими властями, отличается от других авто повышенным уровнем безопасности и защищает водителя и пассажиров от различных сценариев нападения. Представители компании Mercedes рассказали, что автомобиль имеет одну сплошную напольную панель в сочетании с бронированным покрытием и может противостоять взрыву двух ручных гранат.

В салоне автомобиля есть специальная кнопка, включающая предупредительный сигнал, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Также в этой модели вмонтирована внутренняя подача воздуха на случай газовых атак, а шины автомобиля спроектированы таким образом, чтобы продолжать поездку даже в спущенном состоянии.

Следует отметить, что это уже не первая потеря олигарха, связанная с санкциями против России. Недавно Усманов, которому принадлежал титул "богатейшего человека в Великобритании", потерял виллу стоимостью 17 миллионов евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.

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