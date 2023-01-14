Италия может передать Украине мощное оружие: о чем идет речь
Источник:RID
Западные партнеры Украины без остановки передают нашему государству вооружение, которое так необходимо в нашей борьбе против оккупантов. 13 января стало известно о возможной новой поставке ЗРК украинским военным.
По данным издания, решение о такой передаче приняло правительство Италии. Поставить планируют батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Что важно, этот ЗРК способен сбивать, в частности, баллистические ракеты.
К теме Италия готова передать Украине еще больше военного оружия, – вице-премьер страны.
Решения из-за вероятного давления США
В издании утверждают, что указание предоставить Украине это вооружение поступило от премьер-министра Джорджии Мелони, хотя около двух недель назад вопрос поставки этого ЗРК еще был под вопросом. Не хотели передавать это вооружение:
- оборонное ведомство,
- военные,
- некоторые политики в правительственном большинстве.
Причина такого нежелания проста – на вооружении Италии находится только пять батарей SAMP/T, одна из которых развернута в Кувейте. Однако ускорить решение о передаче батареи украинским военным помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы,
– сообщили в издании.
Вопросы по поставкам ракет в ЗРК
Как отметили в RID, батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой преимущественно против:
- крылатых ракет,
- противорадиолокационных ракет,
- больших беспилотников.
Также она имеет ограниченный антибалистический потенциал против ракет малой дальности.
Однако если сбивание ракет такой системой понятно, то итальянцев беспокоит вопрос экономической эффективности сбивания дронов, стоимостью в несколько тысяч, высокопроизводительной и дорогостоящей ракетой системы. Их ведь интересует, сколько таких ракет придется поставлять в будущем.
Следовательно, для итальянского и европейского военно-промышленного комплекса как никогда необходимо укрепить запасы и оборудование и соответственно структурировать контракты на приобретение. Мы хотим бесконечно поддерживать украинцев? Хорошо, но будем структурировать себя соответственно, введя в порядок идеи о том, что наша оборонная промышленность также должна работать во время войны,
– написали в издании.
Также в RID подчеркнули преимущество таких поставок Украине SAMP/T: "Для нашей промышленности поставки SAMP/T в Украину являются хорошей новостью, особенно с точки зрения экспорта: теперь мы действительно можем сказать, что система проверена в боях".
Украине могут предоставить современные танки Leopard 2
- 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать нам роту танков Leopard 2. Сделает это в рамках международной коалиции.
- По словам Дуды передадут Украине роту, составляющую около 10 танков. Однако если в ВСУ рота состоит из десяти танков, то по стандартам НАТО – из 14. Поэтому сколько именно танков отправит Варшава – пока неизвестно.
- Также передачу Украине Leopard 2 поддержали и в Финляндии. Однако при условии создания общего европейского проекта.