Италия может передать Украине мощное оружие: о чем идет речь

Западные партнеры Украины без остановки передают нашему государству вооружение, которое так необходимо в нашей борьбе против оккупантов. 13 января стало известно о возможной новой поставке ЗРК украинским военным.

По данным издания, решение о такой передаче приняло правительство Италии. Поставить планируют батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Что важно, этот ЗРК способен сбивать, в частности, баллистические ракеты.

К теме Италия готова передать Украине еще больше военного оружия, – вице-премьер страны.

Решения из-за вероятного давления США

В издании утверждают, что указание предоставить Украине это вооружение поступило от премьер-министра Джорджии Мелони, хотя около двух недель назад вопрос поставки этого ЗРК еще был под вопросом. Не хотели передавать это вооружение:

оборонное ведомство,

военные,

некоторые политики в правительственном большинстве.

Причина такого нежелания проста – на вооружении Италии находится только пять батарей SAMP/T, одна из которых развернута в Кувейте. Однако ускорить решение о передаче батареи украинским военным помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы,

– сообщили в издании.

Вопросы по поставкам ракет в ЗРК

Как отметили в RID, батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой преимущественно против:

крылатых ракет,

противорадиолокационных ракет,

больших беспилотников.

Также она имеет ограниченный антибалистический потенциал против ракет малой дальности.

Однако если сбивание ракет такой системой понятно, то итальянцев беспокоит вопрос экономической эффективности сбивания дронов, стоимостью в несколько тысяч, высокопроизводительной и дорогостоящей ракетой системы. Их ведь интересует, сколько таких ракет придется поставлять в будущем.

Следовательно, для итальянского и европейского военно-промышленного комплекса как никогда необходимо укрепить запасы и оборудование и соответственно структурировать контракты на приобретение. Мы хотим бесконечно поддерживать украинцев? Хорошо, но будем структурировать себя соответственно, введя в порядок идеи о том, что наша оборонная промышленность также должна работать во время войны,

– написали в издании.

Также в RID подчеркнули преимущество таких поставок Украине SAMP/T: "Для нашей промышленности поставки SAMP/T в Украину являются хорошей новостью, особенно с точки зрения экспорта: теперь мы действительно можем сказать, что система проверена в боях".

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