Италия объявила до конца года режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев из Украины

Первые автобусы с украинскими беженцами, которые спасаются от российского вторжения прибыли в северную Италию еще на прошлой неделе.

Сегодня Италия сообщила, что их страна готовится к серьезному гуманитарному кризису.

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Италия объявила режим чрезвычайной ситуации: помогают беженцам

На протяжении выходных страна согласилась перераспределить вновь прибывших украинских беженцев по территории ЕС. Италия планирует оставить примерно 13% от общего количества. Кроме того, до конца 2022 года здесь будет действовать режим чрезвычайной ситуации до конца года.

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что направляет в Украину гуманитарную помощь в размере 110 миллионов евро. Кроме того, он заявил, что 3400 итальянских военнослужащих готовы усилить восточный фланг НАТО.

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