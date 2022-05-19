Италия передала ООН свой план мира для Украины, – СМИ

Италия предоставила в Организацию объединенных наций мирный план для Украины. Он имеет 4 этапа.

Так, страна разработала собственный план мира и урегулирование ситуации в Украине. Документ разработало министерство иностранных дел Италии при участии правительства государства.

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В частности, этот план включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, Евросоюзом, G7 и ООН.

Если правда, что война – это провал дипломатии, правда также и то, что именно дипломатия может положить конец войнам. Рано или поздно все они заканчиваются, и мы должны быть готовы с планами на послевоенный период,

– сказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Четыре этапа для преодоления кризиса

Эти этапы должны проходить под надзором Международной группы содействия, говорится в документе. В общем, они состоят из следующих пунктов:

прекращение огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН; вступление Украины за короткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма для разрешения противоречий за международно признанными границами;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Украина может получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. Этот вопрос является ключевым в переговорах президента Зеленского с другими европейскими лидерами.

В частности, второй этап связан с многосторонними переговорами о предстоящем международном статусе Украины и, в частности, о возможном условии нейтралитета Киева, обеспеченном международной политической "гарантией".

Этот документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

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