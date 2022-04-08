Италия тоже готова выступить гарантом безопасности Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Итальянское правительство поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров.

Луиджи Ди Майо подчеркнул, что Италия поддерживает дипломатическое урегулирование и делает все возможное, чтобы блокировать возможность России финансировать свою армию.

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Италия готова обеспечить безопасность

Глава МИД Италии подчеркнул, что Италия работает над безопасностью собственного государства и достижением мира в Украине. Кроме того, страна верит в роль Турции в переговорном процессе.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы наконец найти решение, цель, которой можно достичь с помощью мирной конференции, которую мы продвигаем. Это было бы началом процесса прекращения боевых действий. Италия готова играть роль гаранта: мы поддерживаем переговоры и твердо верим в роль Турции,

– заявил Ди Майо.

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