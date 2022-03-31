Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство

Теперь украинцы имеют право получить разрешение на проживание в Италии сроком на 1 год, что может помочь беженцам из Украины получить доступ к здравоохранению, рынку труда и социальным льготам.

Указ о предоставлении вида на жительство подписал 29 марта премьер-министр Италии Марио Драги. Согласно ему, для беженцев из Украины установлены временные защита и помощь.

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Кроме льгот для беженцев из Украины, Италия позволит иметь годовое разрешение также их родственникам, которые остались в стране.

Указ принят после решения на саммите Европейского совета в конце марта о режиме временной защиты. Это касается граждан Украины и третьих стран, которые пользуются международной защитой и членов их семей.

Вид на жительство будет выдавать Главное управление полиции Италии.

Кроме того, начальник гражданской защиты Фабрицио Курчио подписал особый фонд, который предусматривает ежемесячный взнос в размере 300 евро за каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

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