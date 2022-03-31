Указ про надання дозволу на проживання підписав 29 березня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Відповідно до нього, для біженців з України, встановлено тимчасові захист і допомогу.

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Окрім пільг для біженців з України, Італія дозволить мати річний дозвілтакож їх родичам, які залишилися в країні.

Указ прийнято після рішення на саміті Європейської ради наприкінці березня щодо режиму тимчасового захисту. Це стосується громадян України та третіх країн, які користуються міжнародним захистом, та членів їхніх сімей.

Посвідки на проживання видаватиме Головне управляння поліції Італії.

Окрім того, начальник цивільного захисту Фабріціо Курчіо також підписав особливий фонд, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро за кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

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