Итальянская нефтяная компания тоже не будет больше закупать нефть у России
Источник:Reuters
Итальянская энергетическая группа Eni остановила закупку нефти у России после ее вторжения в Украину. Также Eni будет следить за событиями по закупке газа.
Санкции Запада уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков. Теперь и экспорт энергоносителей испытывает удар.
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Итальянская группа Eni остановила закупку нефти в России
Eni остановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России,
– говорится в комментарии компании от 9 марта.
К слову, Eni заморозила совместный бизнес с группой "Роснефть" еще после санкций 2014 года, но имеет долгосрочные газовые контракты с "Газпромом". Так что в компании заверили, что будут следить за ситуацией (можно это воспринимать как намек на возможные дальнейшие ограничения).Следует знать: крупнейшим акционером Eni является Италия как государств. Неделю назад компания заявила, что продаст свою долю в газопроводе, который доставляет российский газ в Турцию.
Напомним:
- 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти и других энергоносителей из России.
- А в ЕС объявили о решении постепенно избавиться от зависимости от российских источников энергии, включая газ.
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