Итальянская нефтяная компания тоже не будет больше закупать нефть у России

Итальянская энергетическая группа Eni остановила закупку нефти у России после ее вторжения в Украину. Также Eni будет следить за событиями по закупке газа.

Санкции Запада уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков. Теперь и экспорт энергоносителей испытывает удар.

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Итальянская группа Eni остановила закупку нефти в России

Eni остановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России,

– говорится в комментарии компании от 9 марта.

К слову, Eni заморозила совместный бизнес с группой "Роснефть" еще после санкций 2014 года, но имеет долгосрочные газовые контракты с "Газпромом". Так что в компании заверили, что будут следить за ситуацией (можно это воспринимать как намек на возможные дальнейшие ограничения).

крупнейшим акционером Eni является Италия как государств. Неделю назад компания заявила, что продаст свою долю в газопроводе, который доставляет российский газ в Турцию.

Напомним:

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти и других энергоносителей из России.

А в ЕС объявили о решении постепенно избавиться от зависимости от российских источников энергии, включая газ.

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