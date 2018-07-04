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Итальянская и испанская Wikipedia перестали работать: названа причина

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Итальянская и испанская Wikipedia перестали работать
Итальянская и испанская Wikipedia перестали работать / Фото из открытых источников

Версии электронной энциклопедии Wikipedia на итальянском и испанском языке приостановили свою работу. Таким образом авторы проекта проявляют несогласие с директивой Европейского союза относительно авторского права в интернете.

Об этом сообщает Gizmodo.

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Стоит отметить, что эксперты, которые изучали законопроект, считают, что он имеет много неконкретных формулировок. Например, от администраторов сайтов требуют разработать фильтры, которые будут проверять, имеет ли право пользователь загружать на сайт тот или иной контент.

Вместо того, чтобы вносить дополнения в законы об авторском праве в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива угрожает свободе онлайн-пространства и создает новые фильтры, препоны и ограничения для доступа в интернет,
– заметили модераторы энциклопедии.

По мнению специалистов, это практически невозможно реализовать и судя по всему, к протесту Wikipedia присоединятся и другие сайты и организации.

Согласно 13 директиве об авторском праве, незаконное распространение любых форм искусства в интернете или офлайн без ведома правообладателей запрещается.

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Теги: Техно Интернет Евросоюз Wikipedia
Источник: 24 Канал
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