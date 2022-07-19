Кремль – г*вно собачье: итальянские журналисты поссорились в эфире из-за российской пропаганды

В прямом эфире итальянского телеканала местный журналист Алессандро Салюсти обвинил коллегу в пропаганде в пользу путина.

Этот скандал заметила и ведущая 24 канала Екатерина Соляр. Она резко прокомментировала увлечение "журналиста" кремлем.

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С чего начался скандал

Это было включение с красной площади в москве, где "репортер" Массимо Джилетти поначалу восхищался архитектурой этой помойки. Затем пригласил в кадр пропагандиста соловьева и еще какого-то гадкого малоросса из российской программы "60 минут".

Итальянский журналист резко высказался в прямом эфире

Гостем студии был другой журналист. Он, мягко говоря, удивился таким "стандартам журналистики". Он без раздумий сказал, что в том здании московского кремля, которое он расхваливает, принимались решения о совершении самых ужасных преступлений прошлого и нынешнего столетия.

Этот дворец полон г*вна. Слушать бред этих двух г*внюков возле тебя я отказываюсь. Я отказываюсь от гонорара и больше не буду участвовать в этом цирке. Спасибо,

– сказал журналист и вышел из эфира, не желая участвовать в подобной отвратительной пропаганде.

Соляр прокомментировал этот спор

"Это та журналистика, к которой, я, пожалуй, стремлюсь лично. Когда ты можешь сказать на дворец путина – г*вно собачье. Потому что так и есть. Именно такие решения там принимают", – добавила ведущая.

И подчеркнула, что в то время как россия продолжает практиковаться в еще более мощной пропаганде, многие в Италии понимают, что происходит и называют вещи своими именами.

Другой скандал среди итальянских журналистов

16 июля 2022 года фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов выложил на своей странице в фейсбук видео интервью с Ириной Дмитриевой. Во время ракетного удара по Виннице 14 июля она потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения.

Интервью записывала корреспондентка того же канала в реанимационном отделении.

Медиагруппа во время съемок дала в руки женщины телефон с видео живой девочки и фиксировала на камеру ее реакцию на это видео и на известие о смерти собственного ребенка.

Родственники пострадавшей заявили, что не давали согласия на это интервью.

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