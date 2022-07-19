Цей скандал зауважила і ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Вона різко прокоментувала захоплення "журналіста" кремлем.

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З чого розпочався скандал

Це було включення з червоної площі у москві, де "репортер" Массімо Джілетті спочатку захоплювався архітектурою цієї помийки. Потім запросив у кадр пропагандиста соловйова і ще якогось бридкого малороса із російської програми "60 хвилин".

Італійський журналіст різко висловився в прямому ефірі

Гостем студії був інший журналіст. Він, м'яко кажучи, здивувався від таких "стандартів журналістики". Він без роздумів сказав, що в тій будівлі московського кремля, яку він розхвалює, приймалися рішення про вчинення найжахливіших злочинів минулого та теперішнього століття.

Цей палац повен г*вна. Слухати маячню цих двох г*внюків коло тебе я відмовляюсь. Я відмовляюсь від гонорару і більше не братиму участь в цьому цирку. Дякую,

– сказав журналіст і вийшов з ефіру, не маючи бажання брати участь у подібній огидній пропаганді.

Соляр прокоментувала цю суперечку

"Це та журналістика, до якої, я, мабуть, прагну особисто. Коли ти можеш скзати на палац путіна – г*вно собаче". Тому що так воно і є. Саме такі рішення там приймають", – додала ведуча.

І наголосила, що в той час, як росія продовжує практикуватися у ще більше потужній пропаганді, багато людей в Італії розуміють, що відбувається і називають речі своїми іменами.

Інших скандал серед італійських журналістів

16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв'ю з Іриною Дмитрієвою. Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня вона втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень.

Інтерв'ю записувала кореспондентка того ж каналу у реанімаційному відділенні.

Медіагрупа під час зйомок дала в руки жінки телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру її реакцію на це відео та на звістку про смерть власної дитини.

Родичі постраждалої заявили, що не давали згоди на це інтерв’ю.

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