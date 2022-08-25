Еще один уважаемый гость в Киеве: Зеленский встретился с главой МИД Италии

Италия поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. В качестве жеста солидарности в столицу приехал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщили 25 августа в Офисе Президента. Владимир Зеленский поблагодарил лично правительство Италии и лично премьер-министра Марио Драги, а также весь итальянский народ.

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"За последние месяцы между нашими государствами выстроились отношения, которые помогли Украине выстоять в борьбе за нашу независимость. Италия стала одним из ведущих государств, поддержавших Украину, наше общество, вынужденно перемещенных граждан", – отметил президент.

Как Италия поддерживает Украину

По словам Зеленского, Италия оказывает Украине финансовую и оборонную поддержку. Кроме того, Марио Драги поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

На площадях самых больших и даже маленьких городов Италии мы всегда видели наши флаги рядом с итальянскими в поддержку нашего суверенитета и нашего кандидатства,

– сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Италия важна для подготовки восьмого пакета санкций против российских захватчиков. Президент отметил необходимость визового режима для оккупантов.

"Отдельно – большая политическая поддержка Италии как на полях Организации Объединенных Наций, так и на полях нашего второго саммита Крымской платформы. Я благодарен, что Премьер-министр нашел время для личной поддержки", – добавил Зеленский.

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Еще один визит в столицу

В Киев 23 августа приехал президент Польши Анджей Дуда. Он принял участие в саммите Крымской платформы. Зеленский отметил поддержку польского народа и лично Дуды. Он открыл в Киеве Аллею смелости. Первая там появилась табличка в честь польского президента.

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