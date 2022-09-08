Шел к своим работодателям и подорвался: итальянский журналист пострадал из-за оккупантов

Итальянский журналист получил ранения на оккупированной части Херсонской области. Россия обвиняет в этом Украину.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что пропагандисты рассказывают о несчастном случае с итальянским журналистом Маттиа Сорби.

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"Съемочная группа пыталась попасть в оккупированный Херсон, но автомобиль подорвался на мине: водитель погиб, а итальянский журналист получил ранения", – отметили в Центре.

Отправился без какого-либо сопровождения

Оккупанты назвали подрыв на мине провокацией украинских спецслужб. По словам россиян, какие-то неизвестные люди в форме проводили Сорби до границы. Однако якобы не сообщили о заминированной дороге, потому что хотели, чтобы итальянец подорвался и можно было публично обвинить росармию.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Сорби был военкором итальянского телеканала RAI. Связь с ним была потеряна 31 августа. Журналист поехал в Николаев, а затем отправился в сторону Херсона. Его отговаривали, поскольку населенные пункты, которые хотел посетить итальянец, были в "красной зоне" из-за тяжелых боев.

Сорби передвигался без какого-либо сопровождения: возле него не было военных и даже фиксер отказался ехать. Неизвестно, почему военкор хотел пересечь линию боевого столкновения без согласования и в неустановленном месте.

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Известный как гомофоб

Известно, что Маттиа Сорби ранее работал военкором телеканала российского минобороны "Звезда". Он распространял ложь о донецком аэропорте в 2014 году.

Можем предположить, что у Сорби были предварительные договоренности с российскими военными, которые оккупировали Херсон,

– написали в Центре.

Добавили, что журналист известен в Италии как гомофоб, противник беженцев и пропагандист сомнительных идеологий.

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