На итальянском острове объявили эвакуацию из-за активизации вулкана

Власти острова Вулькано в Италии приказали эвакуировать 150 местных жителей. Кроме того запретили въезд для туристов. Такие решения связаны с усиливающейся вулканической активностью.

Пострадали домашние животные

Остров расположен в Тирренском море, примерно в 25 километрах к северу от Сицилии. Людей эвакуировали из гавани, потому что этот район наиболее подвержен воздействию сернистых газов.

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Данные указывают на увеличение количества газов, которые вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения,

– сказал мэр Марк Джорджиани.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), произошло увеличение тяжелых газов. Они в свою очередь снижают количество кислорода в воздухе, создавая трудности с дыханием у людей. Последствия могут оказаться смертельными.

Местные власти уже установили на острове красную зону в тех местах, где уровень газа, связанный с вулканической активностью, самый концентрированный. Передвижение людей в этих районах ограничили с 23:00 до 06:00. Кроме того, в течение месяца на остров не будут пускать туристов.

21 ноября несколько человек на острове заявили, что выбросы вулкана вызвали болезнь у их домашних животных.

"Я вдруг заметила, что мои 10 кошек лежат на полу, будто потеряли сознание. Я тоже чувствовала себя плохо, мне было тяжело дышать. Мне сказали, что это была просто паническая атака. Потом врачи подтвердили, что причиной болезни был выдох газов из кратера", – рассказала Стефания Ломбардо.

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Последнее извержение вулкана было более 130 лет назад

В октябре профессор вулканологии из Университета Пизы Марко Пистолези предупреждал об усиленной дегазации, температуре и сейсмичности на острове Вулькано.

Такого раньше никогда не наблюдали,

– говорил Пистолези.

Заметим, последнее извержение вулкана произошло более 130 лет назад. Оно продолжалось со 2 августа 1888 года по 22 марта 1890 года.