Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что символическим также было место проведения саммита G7, ведь Вторая мировая война фактически завершилась в Хиросиме.

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Потрясающее фото

Исторической стала фотография с саммита "Большой семерки", на которой среди десяти участников стоит Владимир Зеленский.

На ней изображены шесть из семи лидеров G7, а также Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен. Отметим, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не смогла принять участие в саммите, ведь срочно вернулась в Италию из-за наводнений в стране.

Картина поражает. Мы такого даже вообразить не могли никогда. Ранее в той компании стоял Путин, а до него – Ельцин,

– сказал Шейтельман.

Он напомнил, что недавно Дональд Трамп, будучи президентом США, предлагал снова вернуть Россию в G7. А теперь участие в саммите "Большой семерки" принимает Украина.

"Только лидеры мира и мы среди них. Символическое значение – "сумасшедшее", – отметил Шейтельман.

Михаил Шейтельман об историческом визите Зеленского на саммит G7: смотрите видео

Сотрудничество с Индией

Саммит G7 был достаточно продуктивным для Украины, ведь на нем согласовали передачу американских истребителей F-16. Также Зеленский провел важные встречи с представителем других стран, в том числе премьер-министром Индии.

Индия важный игрок. Сейчас она покупает больше всего нефти в России. Индия может помочь задушить российскую экономику, потому с ней Украине нужно строить отношения, особенно во время войны.

Ультиматум России

Когда 6 августа 1945 года Хиросиму разбомбили ядерной бомбой, то уже через 9 дней Япония капитулировала. У города снова есть шанс пройти этот круг, закрыть гештальт и закончить еще одну войну, но уже без ядерной бомбардировки.

Фактически истребителями F-16 выдвинули ультиматум России сдаваться, иначе российскую армию уничтожат. Хиросима станет символом того места, откуда этот ультиматум выдвинули,

– подытожил политтехнолог.

Результаты саммита G7 для Украины: коротко