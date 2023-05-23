Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що символічним також було місце проведення саміту G7, адже Друга світова війна фактично завершилась у Хіросімі.
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Приголомшливе фото
Історичною стала світлина з саміту "Великої сімки", на якій серед десяти учасників стоїть Володимир Зеленський.
На ній зображено шість із семи лідерів G7, а також Володимир Зеленський, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн. Зазначимо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не змогла взяти участь у саміті, адже терміново повернулась до Італії через повені в країні.
Картина вражає. Ми такого навіть уявити не могли ніколи. Раніше в тій компанії стояв Путін, а до нього – Єльцин,
– сказав Шейтельман.
Він нагадав, що нещодавно Дональд Трамп, бувши президентом США, пропонував знову повернути Росію у G7. А тепер участь у саміті "Великої сімки" бере Україна.
"Тільки лідери світу і ми серед них. Символічне значення – "божевільне", – зазначив Шейтельман.
Михайло Шейтельман про історичний візит Зеленського на саміт G7: дивіться відео
Співпраця з Індією
Саміт G7 був досить продуктивним для України, адже на ньому узгодили передачу американських винищувачів F-16. Також Зеленський провів важливі зустрічі з представника інших країн, зокрема прем’єр-міністром Індії.
Індія важливий гравець. Зараз вона купує найбільше нафти у Росії. Індія може допомогти задушити російську економіку, тому з нею Україні треба будувати відносини, особливо під час війни.
Ультиматум Росії
Коли 6 серпня 1945 року Хіросіму розбомбили ядерною бомбою, то вже через 9 днів Японія капітулювала. Місто знову має шанс пройти це коло, закрити гештальт і закінчити ще одну війну, але вже без ядерного бомбардування.
Фактично винищувачами F-16 висунули ультиматум Росії здаватися, бо інакше російську армію знищать. Хіросіма стане символом того місця, звідки цей ультиматум висунули,
– підсумував політтехнолог.
Результати саміту G7 для України: коротко
- Україна вперше взяла участь офлайн режимі у саміті "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський особисто прибув до Японії.
- Влітку 2023 року Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.
- Міністри закордонних справ ЄС підтримують рішення після саміту G7 щодо передачі Україні винищувачі F-16 та розблокування навчання українських пілотів.
- Володимир Зеленський після саміту G7 констатував, що "нам дадуть зброю всі". Однак, за його словами, немає сенсу про це говорити більш детально тому, що "поки нічого немає".