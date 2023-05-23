Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що символічним також було місце проведення саміту G7, адже Друга світова війна фактично завершилась у Хіросімі.

Читайте також F-16 та гарантії безпеки: чому Китай лютує через участь Зеленського у G7

Приголомшливе фото

Історичною стала світлина з саміту "Великої сімки", на якій серед десяти учасників стоїть Володимир Зеленський.

На ній зображено шість із семи лідерів G7, а також Володимир Зеленський, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн. Зазначимо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не змогла взяти участь у саміті, адже терміново повернулась до Італії через повені в країні.

Картина вражає. Ми такого навіть уявити не могли ніколи. Раніше в тій компанії стояв Путін, а до нього – Єльцин,

– сказав Шейтельман.

Він нагадав, що нещодавно Дональд Трамп, бувши президентом США, пропонував знову повернути Росію у G7. А тепер участь у саміті "Великої сімки" бере Україна.

"Тільки лідери світу і ми серед них. Символічне значення – "божевільне", – зазначив Шейтельман.

Михайло Шейтельман про історичний візит Зеленського на саміт G7: дивіться відео

Співпраця з Індією

Саміт G7 був досить продуктивним для України, адже на ньому узгодили передачу американських винищувачів F-16. Також Зеленський провів важливі зустрічі з представника інших країн, зокрема прем’єр-міністром Індії.

Індія важливий гравець. Зараз вона купує найбільше нафти у Росії. Індія може допомогти задушити російську економіку, тому з нею Україні треба будувати відносини, особливо під час війни.

Ультиматум Росії

Коли 6 серпня 1945 року Хіросіму розбомбили ядерною бомбою, то вже через 9 днів Японія капітулювала. Місто знову має шанс пройти це коло, закрити гештальт і закінчити ще одну війну, але вже без ядерного бомбардування.

Фактично винищувачами F-16 висунули ультиматум Росії здаватися, бо інакше російську армію знищать. Хіросіма стане символом того місця, звідки цей ультиматум висунули,

– підсумував політтехнолог.

Результати саміту G7 для України: коротко