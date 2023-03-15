Швеция передаст танки Leopard, Норвегия – ПВО NASAMS, – Пентагон об итогах "Рамштайна 10"

В Пентагоне прокомментировали итоги встречи "Рамштайна 10". Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча была очень успешной.

Также глава Пентагона на брифинге заявил, что союзники из 51 страны подтвердили желание в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Также Остин добавил, что Словения обязалась "удовлетворить несколько приоритетных потребностей Украины, включая бронетехнику", сообщает 24 Канал.

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Что известно о предоставлении новой помощи ВСУ

Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО – 24 Канал), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новое вооружение поступало в Украину,

– заявил Ллойд Остин.

Он также добавил, что Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Комментируя итоги "Рамштайна 10", министр обороны США заявил, что представляющие страны со всего мира союзники и партнеры "подтвердили совместное единство и решительность в поддержке борьбы Украины за свободу". Также глава Пентагона пояснил, что:

высоко оценивает "четкие месседжи" со стороны министра обороны Украины относительно следующих шагов по противодействию российской агрессии. Это и подчеркивает "неотложность" международной поддержки Украины;

четко услышал, что коллеги-члены Контактной группы также отдают себе отчет в необходимости быстро и в полной мере выполнить обязательства – доставить бронетехнику для ВСУ, провести обучение для украинских бойцов, обеспечить украинскую армию запчастями и техническим обслуживанием переданных систем.

Мы продолжим искать возможности для новых вкладов, и сегодня (15 марта – 24 Канал) мы услышали новости о нашем прогрессе и некоторых важных новых обязательствах,

– заявил Ллойд Остин.

Он также заверил, что объявленная на встрече "Рамштайн 10" помощь стран будет иметь решающее значение для борьбы Украины за суверенитет. Однако он добавил, чтобы ВСУ могли защитить свою территорию и граждан в долгосрочной перспективе – нужно продолжать эти усилия.

В Пентагоне поддержали решение Зеленского по Бахмуту

Ллойд Остин также сказал, что Россия полагается на Иран и Северную Корею: "У России заканчиваются возможности и заканчиваются друзья".

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин также заявил, что они поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского по обороне Бахмута.

Украинцы совершили что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-либо успехов, благодаря стараниям Вооруженных Сил Украины,

– заявил Остин.

Более того, глава Пентагона рассказал, что Владимир Зеленский конкретно вовлечен в принятии решений относительно того, что важно, а что не важно для обороны.

"Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна. Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону". Это им решать, а не нам", – заявил министр обороны США.

Также Ллойд Остин заверил, что они будут поддерживать любое решение Зеленского: "Мы надеемся предоставить украинцам возможность для изменения динамики на поле боя".

Краткие итоги "Рамштайна 10"