Итоговый выпуск новостей за 22:00: Партия Путина проиграла выборы. Нападение в Житомире

В итоговом выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 22:00 – явка на выборах в России в среднем составляла чуть больше 21%. По предварительным результатам, партия Путина потеряла треть мест в региональных органах власти. В Житомире средь бела дня неизвестные напали на инкассаторов, которые забирали выручку из магазина. Один из инкассаторов получил ранение.

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Две недели подряд нардепы будут работать в сессионном зале, где в ближайшие четыре дня обработают 30 законопроектов.

По словам украинской омбудсмен, по меньшей мере 115 украинцев, в частности и крымских татар, остаются в российском плену и в Крыму.

Пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. К счастью, никто не пострадал.

Сколько опасных зданий скрывается на улицах Киева.