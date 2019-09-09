Итоговый выпуск новостей за 22:00: Партия Путина проиграла выборы. Нападение в Житомире
В итоговом выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 22:00 – явка на выборах в России в среднем составляла чуть больше 21%. По предварительным результатам, партия Путина потеряла треть мест в региональных органах власти. В Житомире средь бела дня неизвестные напали на инкассаторов, которые забирали выручку из магазина. Один из инкассаторов получил ранение.
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