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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Партія Путіна програла вибори. Збройний напад у Житомирі

      Випуск новин 393 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 вересня станом на 22:00 – явка на виборах у Росії в середньому становила трохи більше, ніж 21%. За попередніми результатами, партія Путіна втратила третину місць в регіональних органах влади. У Житомирі посеред білого дня невідомі напали на інкасаторів, які забирали виручку з магазину. Один з інкасаторів отримав поранення.

      Також у випуску: 

      Два тижні поспіль нардепи працюватимуть у сесійній залі, де в найближчі чотири дні опрацюють 30 законопроєктів.

      За словами української омбудсвумен, щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні та в Криму.

      Проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції української армії. На щастя, ніхто не постраждав.

      Скільки небезпечних будівель ховається на вулицях Києва.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Випуск новин Новини Житомира Зброя
      Джерело: 24 канал
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