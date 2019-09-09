Підсумковий випуск новин за 22:00: Партія Путіна програла вибори. Збройний напад у Житомирі

У підсумковому випуску новин за 9 вересня станом на 22:00 – явка на виборах у Росії в середньому становила трохи більше, ніж 21%. За попередніми результатами, партія Путіна втратила третину місць в регіональних органах влади. У Житомирі посеред білого дня невідомі напали на інкасаторів, які забирали виручку з магазину. Один з інкасаторів отримав поранення.

Також у випуску: Два тижні поспіль нардепи працюватимуть у сесійній залі, де в найближчі чотири дні опрацюють 30 законопроєктів. За словами української омбудсвумен, щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні та в Криму. Проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції української армії. На щастя, ніхто не постраждав. Скільки небезпечних будівель ховається на вулицях Києва.

Джерело: 24 канал