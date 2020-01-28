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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Государственный долг Украины. Новый транш от ЕС

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 января по состоянию на 22:00 – Государственный долг Украины, впервые за два года, опустился ниже отметки в 2 триллиона гривен. И на сегодня наше государство должно кредиторам 1 триллион 998 миллиардов гривен. Новый транш от ЕС Украина может получить уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

      Также в выпуске:

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      От курения вейпа умерл 61 человек в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      28 января
      18222
      Теги: Транш МВФ госдолг Выпуск новостей
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